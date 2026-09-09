На Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей в город.

Он начнет действовать с 18:00 по местному времени 9 сентября. Детей просят сопровождать в школу, а всем жителям городам соблюдать осторожность. Спецслужбам рекомендовано вовремя вывозить мусор, чтобы не привлекать хищников.

"Главная цель — предупредить горожан о потенциальной опасности и нивелировать угрозу", - заявил глава города Андрей Воровский, добавив, что ситуация находится под контролем.

С начала августа участились случаи выхода хищников к людям в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Погибли как минимум три человека.