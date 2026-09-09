Филипп Киркоров сделал заявление: "Сегодня для меня особенный и очень важный день"

Филипп Киркоров установил памятник на могиле родителей на одном из кладбищ Москвы. Для артиста это знаменательное событие, потому что все его родные наконец оказались вместе.

О том, что случилось, Филипп Киркоров рассказал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Сегодня для меня особенный и очень важный день. День памяти. День любви. День, когда прошлое и настоящее словно встречаются в одной точке. Сегодня я открываю памятник моим родителям — моему папе и моей маме. Людям, которым я обязан жизнью, своим характером, своими корнями и всем тем, что несу в себе через годы", - заявил известный артист.

Он объяснил, почему для него это событие является настолько важным. "Сегодня открытие памятника — не просто камень. Для меня это место, где навсегда соединились две судьбы, две жизни, два самых родных мне человека", - подчеркнул исполнитель.

Далее Филипп Киркоров обратился к родителям. "Папа. Мама. Спасибо вам за жизнь. За любовь. За всё, что осталось во мне", - завершил свое послание певец.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров тайно похоронил маму и бабушку в Москве. Закрытая церемония прошла 28 июля на Троекуровском кладбище. Мама Филиппа скончалась еще в 1994 году, а бабушка за несколько лет до этого. Их прах хранился в одном из колумбариев столицы Болгарии. Чтобы перевезти останки родных в Москву, певцу пришлось обратиться в российский МИД.

Отец Филиппа Бедрос Киркоров умер 18 марта 2025 года. Народному артисту России было 92 года. Причиной смерти Киркорова-старшего стали осложнения после пневмонии.

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