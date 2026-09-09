"Сильно кричала и плакала, потом затихла…" Очевидец раскрыл подробности жуткого избиения невесты на свадьбе в Таганроге

В минувшие выходные в Таганроге свадьба едва не обернулась трагедией. Вечером в день бракосочетания жених и невеста повздорили. Мужчина набросился на избранницу с кулаками. Очевидцы раскрыли подробности инцидента.

Новоиспеченный супруг напал на свою возлюбленную во дворе дома в районе Русского поля уже после церемонии бракосочетания. Мужчина швырнул девушку на асфальт и бросал в нее все попадавшиеся под руку предметы, таскал по земле и избивал. Издевательства продолжались до тех пор, пока невеста не потеряла сознание.

Сцену заметили жители дома рядом. Они вызвали полицию и записали избиение на видео. При этом никто не рискнул выйти на улицу и защитить девушку. Гости свадьбы также не вмешивались в конфликт.

"Девушка сначала сильно кричала и плакала, потом затихла. Видно, головой ударилась, бедняжка", — рассказала "МК" одна из свидетельниц избиения.

По слухам, полиция задержала жениха, но вскоре его отпустили из отделения. "Я все думаю, почему жениха полиция так быстро отпустила?! Может, не захотели портить ребятам свадьбу?! Помирятся еще, дело-то молодое! Или потому что жених блатной? Тогда дело плохо…" — отметила собеседница издания.

Более того, свидетельница опасается, что мужчина может продолжить избивать жену, когда та вернется домой из больницы. "Выпишут девчонку, а он и дальше станет ее лупить, пока не забьет. У нас тут народ южный, горячий. И девки часто не молчат, в глаза говорят, что думают. А мужики и трезвые правду не любят принимать. А выпивши, и подавно", — поделилась жительница Таганрога.

По предварительным данным, у пострадавшей диагностировали сотрясения мозга и множественные ушибы. Девушка находится под наблюдением медиков.