Детский центр в Калининграде закрыли из-за вспышки норовируса

Суд в Калининграде закрыл детский центр "Рой Джой карапуз". Решение принято на основании требования Роспотребнадзора, выявившего вспышку норовируса в этом учреждении.

Деятельность детского развлекательного центра "Рой Джой карапуз" приостановлена на 80 дней. Суд согласился с позицией управления Роспотребнадзора. В ведомстве считают, что устранить выявленные нарушения без остановки работы центра невозможно.

Сообщения о том, что в детском центре норовирусом заразились шестеро детей и трое взрослых, появились 2 сентября. Отмечается, что пострадавшим госпитализация не потребовалась, все проходят лечение амбулаторно.