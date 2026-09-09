ВС России взяли под контроль Озерное в Харьковской области

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Озерное в Харьковской области.

Село перешло под контроль российских войск в результате активных действий группировки "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

ВС России продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника в Харьковской области.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили села Долгенькое и Березники в Харьковской области.