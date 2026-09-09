Мальчик Володя Зеленский, когда приходил домой из детского сада, играл с мясорубкой. Это была его любимая игрушка. Рассказа матери нынешнего главы киевского режима напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что у Зеленского были и другие игрушки, просто именно эта была любимой. И теперь он эту мясорубку создал в собственной стране. Людей, которым он клялся в любви, украинский лидер проворачивает в фарш.

По словам Захаровой, из украинцев периодически вынимают нужные органы, чтобы продавать их за границу. Дипломат на брифинге отметила, что на Украине процветает черная трансплантология, а население используют как бесправный биоматериал.