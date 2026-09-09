Дочь Виктории и Антона Макарских выросла красавицей: вот как она сейчас выглядит

Виктория и Антон Макарские вместе более 25 лет. У пары двое детей: дочь Мария и сын Иван.

Супруги не скрывают, что дети были долгожданными. На протяжении многих лет супруги предпринимали самые разные попытки завести ребенка, но у них не получалось. Лишь когда Виктория и Антон смирились с тем, что будут бездетными, пара узнала, что у них будет малыш.

Их первенцу, дочери Марии, сегодня, 9 сентября, исполнилось 14 лет. По такому поводу Виктория Макарская опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свежую фотографию именинницы и выложила пожелания.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"С днем рождения, наше сокровище, любимая до невозможности, родная, долгожданная, вымоленная наша девочка! Пусть Господь благословит твой жизненный путь Любовью, Радостью и реализацией всех твоих талантов и Даров в служении БОГУ и людям!!! Ты добрая и очень мудрая, не по годам!.. Доченька, пусть твоя книжечка жизни в этом мире будет восхитительно интересной и увлекательной! И пусть жизнь твоей Души в Вечности освятится Благодатным результатом добрых плодов твоей жизни в этом мире. Расцветай и живи счастливо во славу БОЖИЮ!" - пожелала Виктория.

К поздравлениям присоединись в комментариях многочисленные подписчики. По мнению фанатов, Маша растет настоящей красавицей.

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