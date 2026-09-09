Собянин рассказал о развитии московского метро

В кузовном цеху металлические листы и балки превращаются в раму, стены и крыши вагонов. В соседнем помещении сотни специалистов собирают агрегаты и протягивают провода. Объем работы серьезный - обеспечить составами линии, который дойдут до подмосковных городов. О деталях этого амбициозного проекта продлить подзему за МКАД по семи направлениям рассказал Сергей Собянин: "Метрополитен выйдет семью линиями за пределы МКАДа и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД, которые составляют примерно треть населения Московской области. Это Мытищи, Красногорск, Химки, Ленинский район, Одинцово, Балашиха - крупнейшие городские округа, которые тесно связаны с Москвой. Проект будет реализовываться после 2030 года".

Москва и область начали сближать транспортные системы еще несколько лет назад. Первым шагом стали Московские центральные диаметры. Вторым - единая автобусная сеть: десятки маршрутов работают по соглашению двух регионов как единый сервис. Это сняло нагрузку на самые проблемные узлы. Но оставался главный барьер - само метро.

"Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию - около 20 миллионов человек, объединенная едиными экономическими, социальными связями. Мы давно работаем над созданием таких сквозных системных проектов, которые бы оказывали положительное воздействие на развитие в целом агломерации. И самый важный проект - это развитие транспортной системы. Совершенно очевидно, что каждый день миллионы людей двигаются в Москву, из Москвы, в Подмосковье. Это огромные потоки пассажиров, которые определяют транспортное благополучие нашего региона", - добавил Собянин.

Рублевo–Aрхангельскую линию продлят до Красногорска, Таганскo-Kраснопресненскую до Химок и Куркино, Калужскo-Pижскую - до Мытищ, Арбатско-Покровскую - до Балашихи. Люблинско-Дмитровская и Бирюлевская охватят Ленинский округ и Щербинку. Филевская линия протянется до Сколково и Одинцово. В Московской области планируют открыть 12 новых станций. Ежедневно ими будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров.

"Все те станции, которые рождаются, важно подготовить. Пересадочно-транспортные узлы, места для парковок, маршрутная сеть автобусов", - перечислил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Метровагонмаш обеспечен работой на десятилетия вперед. На заводе будут не только собирать, но и обслуживать вагоны, которые сейчас уже строят для действующего метро.

"Москва 2026" - поезда последнего поколения - курсируют в московском метро с конца прошлого года. Их главное отличие от предыдущих моделей - адаптивное освещение, мягкие сидения, широкие проходы и быстрые зарядки для гаджетов. В ближайшее время в столичный метрополитен поступит ещё более 700 таких вагонов.

Проектировать продление линий и новые станции метро будут до 2030 года. Далее начнется активная фаза строительства, на завершение которой, по предварительным расчетам, потребуется еще 5 лет.