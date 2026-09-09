В Мосгордуме торжественно вручили паспорта учащимся столичных школ

Сегодня в Мосгордуме прошла торжественная церемония вручения паспортов учащимся столичных школ. Мероприятие приурочено к Дню города, который столица отметила в минувшие выходные.

Здесь собрались несколько десятков учеников из разных школ города. Все они показали высокие достижения в учебе, а также активно занимаются общественной деятельности. Сегодня для них ответственный день, ведь они получают главный документ гражданина России. И это только начало большого пути.

"Я желаю, чтобы вам в этой жизни, конечно же, везло, но везение в первую очередь строится на вашем упорстве в учебе, в спорте, труде. Мы надеемся на вас, нам передавать вам город. Будьте достойными гражданами великой России и лучшего города земли – Москва", - сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.