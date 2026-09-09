Львят Тогана и Аполлона не будут разлучать: они обрели дом в Пермском зоопарке

Вот такими - напуганными и истощёнными - ровно год назад выглядели львята Тоган и Аполлон, изъятые в частном доме в Новой Москве. Маленьких хищников использовали как живой реквизит для фотосессий.

Львов защищает Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Но было ли до этого дело людям, в чьих руках оказались маленькие короли саванны? У бывших владельцев не было лицензии ни на содержание диких хищных животных, ни на проведение с ними фотосессий.

"Федеральным законом об ответственном обращении с животными установлены требования к использованию диких животных в культурно-зрелищных целях и к их содержанию. Более того, эта деятельность подлежит обязательному лицензированию, поскольку лица, получающие лицензию, должны доказать, что имеют условия и возможности, и соответствуют всем требованиям для содержания таких животных", - сообщила Анастасия Федюнина, председатель Ассоциации "Зооправо".

Животных передали в руки специалистов Пермского зоопарка, который как раз тогда переехал на новую более просторную территорию с самыми современными вольерами и оборудованием для ветеринарного наблюдения. Старшему из львят - Аполлону - тогда было чуть меньше года, младшему львёнку по кличке Тоган - всего месяц. Оба были сильно истощены, с проблемами по здоровью.

"Прибыли они к нам, конечно, в ужасающем состоянии. Тоган еще не так страшно, потому что в силу возраста ему еще не был нанесен такой тяжелый вред здоровью, а Аполлон, конечно, был очень плох, когда к нам прибыл - это и сильный дефицит веса, это неправильное развитие всего костного каркаса у него, плюс очень сильно была повреждена психика у львенка", - пояснила Алёна Власова, пресс-секретарь Пермского зоопарка.

Ветеринары и зоологи Пермского зоопарка сделали всё возможное, чтобы животные пришли в норму. "Для них были составлены специальные рационы, специальные витаминные добавки, то есть у них выравнивали тот дисбаланс, который у них случился в их начале жизни из-за такого неправильного содержания", - сообщила Алёна Власова.

За год львята подросли и заметно окрепли. А самое главное – научились доверять человеку и почувствовали себя в безопасности. Апполон и Тоган очень привязались друг к другу и, чтобы не подвергать животных стрессу, зоологи решили их не разлучать и оставить в одном вольере.