МИД назвал Запад соучастником преступлений киевского режима

Спонсоры киевского режима становятся соучастниками предпринимаемых им террористических действий. Реакцию Запада на угрозы Украины гражданским самолетам прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила на брифинге: на Западе любят заявлять о приверженности международному праву и безопасности гражданской инфраструктуры. Однако буквально не замечают, как их подопечный нагло угрожает атаковать гражданские авиалайнеры.

Зеленский 1 сентября пригрозил "закрыть небо" над Россией. Глава киевского режима обратился к международным авиакомпаниям, чьи самолеты летают над Россией. Он призвал компании отказаться от полетов, угрожая атаками беспилотников.