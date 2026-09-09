Спонсоры киевского режима становятся соучастниками предпринимаемых им террористических действий. Реакцию Запада на угрозы Украины гражданским самолетам прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила на брифинге: на Западе любят заявлять о приверженности международному праву и безопасности гражданской инфраструктуры. Однако буквально не замечают, как их подопечный нагло угрожает атаковать гражданские авиалайнеры.

Зеленский 1 сентября пригрозил "закрыть небо" над Россией. Глава киевского режима обратился к международным авиакомпаниям, чьи самолеты летают над Россией. Он призвал компании отказаться от полетов, угрожая атаками беспилотников.