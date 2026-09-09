Сегодня на фасаде театра имени Моссовета появилась памятная доска Леониду Маркову - любимому российскому актёру, создавшему целую плеяду незабываемых образов.

"Русское поле", "Мой ласковый и нежный зверь", "Гараж" - невозможно представить эти ленты без столь харизматичного и тонкого актёра. Однако талант Маркова максимально раскрылся именно на сцене.

Именно в театре актер сыграл свои звёздные роли, а некоторые спектакли режиссёры специально ставили, что называется, на него. Сегодня мастера вспоминали те, кому повезло работать с ним.