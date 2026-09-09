ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения под Харьковом.

Четыре боевые группы 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ предприняли попытку прорвать кольцо окружения с внутренней стороны в районе Должанки.

Наша армия в ходе огневого поражения уничтожила больше половины живой силы противника. Остальные вернулись на исходные позиции, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

ВС России продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника в Харьковской области.

Зачистка "Волчанского котла" может стать одним из ключевых событий на харьковском направлении. Это позволит отодвинуть линию фронта от Белгородской области и создать условия для выхода к Харькову.