Сергей Собянин рассказал о патриотическом воспитании молодежи в Москве

Москва продолжит системную работу по сохранению исторической памяти. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, почти миллион ребят за год приняли участие в патриотических мероприятиях.

"Президиум Правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковойоб организации патриотического воспитания молодежи как неотъемлемой части учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях столицы. По итогам обсуждения Сергей Собянин поручил продолжить системную работу, направленную на сохранение исторической памяти и формирование гражданской ответственности у столичных школьников и студентов колледжей", - говорится в сообщении.

Собянин рассказал о патриотическом воспитании молодежи в мегаполисе. Так, на сегодняшний день кадетское движение в городе объединяет более 27 тысяч детей. А в прошлом году участниками мероприятий патриотической направленности стали более 900 тысяч столичных школьников и студентов колледжей.

На прошлой неделе в столице прошла встреча участников Клуба Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Участники обсудили, как сохранить историческую память.