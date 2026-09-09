"Я не победила рак груди": Маргарита Симоньян выступила с откровенным признанием

Маргарита Симоньян около года боролась с раком молочной железы. Глава RT перенесла несколько курсов химиотерапии, но продолжала работать и даже написала книгу.

8 августа журналистка получила результат нового исследования КТ. Маргарита узнала, отступила ли коварная болезнь. Симоньян не стала томить поклонников, и узнав результат, сообщила его на своей странице в соцсети.

"Спасибо Господу, спасибо Господу, спасибо всем, кто молился за меня. Спасибо, спасибо всем. Слава Богу, все чисто. Спасибо", — опубликовала журналистка аудиозапись, которую сделала прямо в больнице, где последние дни проходила лечение.

Россияне принялись поздравлять Маргариту, отмечая, что действительно молились на нее. Многие сочли, что она поборола рак. Но Симоньян поспешила внести ясность.

"Мои дорогие, открыла с утра новости и читаю, что Маргарита Симоньян победила рак груди, и страшно радуюсь, хотя это неправда. Это мы, журналисты, очень любим немножко преувеличить, ну, или множко. Рак груди нельзя победить за год. Все девчонки, которые через это проходят, знают, что наш срок — пять лет. То, что произошло вчера вашими молитвами и, конечно, силой Господа, — означает, что просто на том ПЭТ/КТ, который я проходила вчера, признаков злокачественных образований новых не обнаружено", — рассказала глава RT.

По словам Маргариты, она находится в ремиссии. Но на этом лечение не завершено.

"Еще четыре года гормональной терапии, тройной гормональной терапии, с расчудесными ее, распрекрасными побочками. Еще четыре года молитв, ваших молитв, спасибо вам большое!" — обратилась Маргарита к пользователям в своем Telegram-канале.

Напомним, Маргарита Симоньян узнала о болезни вскоре после смерти мужа. Журналистка была счастлива в браке с Тиграном Кеосаяном около 20 лет. Они познакомились в 2004 году, когда режиссер увидел репортажи Симоньян из Беслана и написал ей слова поддержки. На третьей встрече Тигран заявил, что они созданы друг для друга. В конце 2024 года Кеосаян попал в больницу с тяжелой пневмонией, он пережил клиническую смерть и девять месяцев провел в коме. В сентябре 2025 года 59-летнего режиссера не стало.