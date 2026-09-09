Актриса Памела Андерсон потратила все деньги в борьбе со смертельно опасной болезнью

Почти 20 лет назад Памела Андерсон столкнулась с гепатитом С. Звезда фильма "Спасатели Малибу" заработала практически смертельный диагноз в начале 00-х, когда набила татуировку одной иглой на пару с бывшим мужем Томми Ли.

Узнав о печальном диагнозе, актриса была шокирована. "Это был смертный приговор. Врач сказал мне, что, скорее всего, мне осталось жить около десяти лет", - рассказала Памела.

Однако она решила не сдаваться и потратила все деньги, которые у нее были, чтобы справиться с недугом. "Это перевернуло мою жизнь с ног на голову и стоило тогда всего, что было на моем банковском счете", - призналась Андерсон.

По ее словам, больше всего она переживала за своих двоих детей. Однако в 2015 году ей удалось вылечиться благодаря новому поколению противовирусных препаратов. "Я не жертва, я - победительница. Я сильная и способная - сейчас больше, чем когда-либо могла себе представить. Я не девица в беде, какой бы легкой ни была эта роль", - заявила актриса на amfAR-гале в Венеции.

На мероприятии Памела Андерсон получила премию "За смелость", сообщает The Vulture.

В последнее время актриса очень сильно изменилась. Она сознательно отказалась от своего сексапильного образа, который годами являлся ее визитной карточкой. Кроме того, актриса предпочитает не пользоваться косметикой, выбирая максимальную естественность. Памела продолжает сниматься в кино, но больше времени уделяет домашнему хозяйству. На своем огромном участке Андерсон выращивает ягоды, овощи и плоды, занимается консервированием.

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