Скрытная эвакуация началась в Киеве после возобновления массированных ударов, прерывавшихся на трое суток из-за визита американских посланников. В восточной части украинской столицы идет эвакуация госаппарата, экстренно вывозят архивы судов, прокуратуры и других государственных организаций.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье, чиновникам, которые еще не вывезли своих близких, поступило указание срочно готовить семьи к эвакуации. При этом, чтобы избежать паники, официально объявили лишь о вывозе пожилых людей и инвалидов в пансионаты.

Ранее Александр Дугин заявил, что Киев будет взят в ближайшие месяцы. Бегство чиновников происходит на фоне крушения оборонительных рубежей и давления со стороны США, требующих уступок. В Москве предупредили Киев: дальнейшее затягивание конфликта приведет к тому, что следующим условием Москвы станет полная капитуляция режима.