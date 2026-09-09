Как живет Иглесиас после расставания с Курниковой: почти не спит и скучает по детям

Анна Курникова и Энрике Иглесиас прожили вместе почти 25 лет. Теннисистка родила испанцу четверых детей. Многие девушки завидуют россиянке, ведь ей достался один из самых красивых мужчин на планете. Никто и подумать не мог, что Анна пережила развод.

Первый брак Курниковой оказался неудачным. С хоккеистом Сергеем Фёдоровым теннисистка прожила недолго. Развод, да и само замужество тщательно скрывали. Семья Анны всю информацию об этом опровергала. Разболтал секрет Федоров.

Ходили слухи, что семью разрушил горячий испанец. Якобы Курникова потеряла голову от Иглесиаса. Как было на самом деле, никто не знает, ведь Анна не высказывается о своей жизни. Даже когда появляются тревожные новости о расставании с Энрике, теннисистка не считает нужным их опровергать. Россиянка не отрицает, что иногда они с мужем действительно живут раздельно. Так происходит, когда Иглесиас улетает на гастроли.

Во время концертных туров испанец ведет себя очень расковано. В начале сентября Энрике дал два концерта в Казахстане. И его появление в Алмате не обошлось без скандала. Во время концерта певец подошел к толпе фанаток, и самая отчаянная из девушек без стеснения облапала Иглесиаса в области паха. При чем Энрике не особо и сопротивлялся.

После жаркого приема в Казахстане испанец готовится к выступлению в Словакии. Концерт в Братиславе пройдет 26 сентября.

Энрике оставил семью почти на месяц ради заработка. По слухам, между официальными концертами у испанца запланировано несколько частных мероприятий, за которые он получит баснословный гонорар.

После расставания с Курниковой Иглесиасу живется не сладко. Певец останавливается в лучших гостиницах в столицах государств, но по уровню обслуживания они явно уступают тому, к чему привык артист. Энрике почти не спит и очень скучает по детям. Домой в США он вернется лишь в октябре.