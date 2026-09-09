Собянин: Парк "Зарядье" стал символом современной Москвы

Парк "Зарядье", которому исполняется девять лет, объединил природу, культуру и науку в центре Москвы. Об этом в соцсетях рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"В парке представлены разные природные зоны России — от тундры до степи. В аэропонной оранжерее "Флорариум" редкие растения выращивают в сотрудничестве с региональными ботаническими садами. Несколько раз в год в "Зарядье" происходит сезонная смена ландшафтных волн цветения: весенние первоцветы уступают место летним полевым композициям, а затем территория окрашивается в яркие осенние цвета", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в "Зарядье "открылся музей пластических фигур. Останавливаться на достигнутом в новом музее не собираются.

Концертные площадки Москвы в 2025 году посетили 2,4 миллиона зрителей.