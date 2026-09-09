Президент Сербии распустил парламент

Парламент Сербии распущен. Указ о роспуске Скупщины подписал президент страны Александр Вучич. Назначена дата досрочных парламентских выборов - 25 октября.

В начале сентября руководство правящей Сербской прогрессивной партии проголосовало за то, чтобы Вучич стал кандидатом на пост главы правительства на предстоящих выборах. После чего кабмин внес президенту предложение о роспуске парламента и назначении даты голосования.

Церемония подписания указа о роспуске состоялась в администрации президента в среду в 13:00 мск. Вучич еще в июле заявил, что подаст в отставку после назначения парламентских выборов в Сербии, передает РИА Новости.