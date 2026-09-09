Минские соглашения задумывались Берлином лишь как инструмент торможения Москвы. Очередную порцию циничных откровений выдала в немецком телеэфире бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Предположительно, таким образом она пыталась поддержать правительство Мерца и ХДС/ХСС на фоне критического падения их рейтингов.

Меркель утверждает: если бы не имитация мирных переговоров в Минске, в 2014 году Россия бы совершила вторжение на Украину. Этот тормоз, который Европа навесила тогда на Россию, позволил Киеву выстоять в 2022-м, считает экс-канцлер.

В то же время Меркель настаивает, что Берлину нельзя рвать дипломатические каналы с Кремлем - и тем более передоверять их Трампу. Поддерживает эту мысль и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Министр заявил, что европейские страны готовы обсуждать с президентом России Владимиром Путиным завершение украинского конфликта.