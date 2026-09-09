"Времени не так много": Филипп Киркоров расплакался на могиле родителей

Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище. Почтить их память явились друзья короля отечественной поп-сцены.

На торжественной церемонии Филипп Киркоров появился в сопровождении дочери Аллы-Виктории и сына Мартина. Наследники артиста принесли по букету. Кроме того, с цветами явились Евгений Петросян, Татьяна Навка, Ирина Винер, вдова Иосифа Кобзона Нелли и многие другие.

Артист выступил с речью и в какой-то момент не смог справиться с эмоциями и расплакался. "Я долго думал, что мне нужно здесь сказать. Смерть родителей — это последний урок, который они нам дают. Самый тяжелый. Они учат нас жить, а своим уходом по-настоящему объясняют, что такое время", - заключил Филипп.

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Певец призвал ценить каждый миг рядом с близкими и не стесняться им говорить хорошие слова сейчас, пока они живы. Также Киркоров пообещал родителям сохранить память о них и прожить жизнь так, чтобы они могли им гордиться, передает Starhit.

"Я теперь особенно хорошо знаю: времени не так много, как нам кажется. Спасибо им за то, что однажды между двумя вечностями у нас было время побыть вместе", - высказался расчувствовавшийся певец.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров тайно похоронил маму и бабушку в Москве. Закрытая церемония прошла 28 июля на Троекуровском кладбище. Мама Филиппа скончалась еще в 1994 году, а бабушка за несколько лет до этого. Их прах хранился в одном из колумбариев столицы Болгарии. Чтобы перевезти останки родных в Москву, певцу пришлось обратиться в российский МИД.

Отец Филиппа Бедрос Киркоров умер 18 марта 2025 года. Народному артисту России было 92 года. Причиной смерти Киркорова-старшего стали осложнения после пневмонии.

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