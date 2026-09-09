Гарри и Меган вонзили нож в спину: удар нанесли самые близкие люди

26 августа принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, вернулись в Великобританию вместе со своими детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.

Сообщается, что супруги сняли частный дом в Котсуолдсе. Предполагается, что Арчи и Лилибет будут посещать закрытую школу неподалеку.

Местные СМИ выяснили много любопытного, связанного с переездом Сассекских. В частности, мать Меган Дория осталась в США. Говорят, она не захотела расставаться со своей калифорнийской жизнью даже ради внуков.

А когда принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию, то первым делом выразили желание встретиться с родственниками, дочерями принца Эндрю, принцессами Евгенией и Беатрис. Однако те им вонзили нож в спину - сестры отказали Сассексам во встрече. "Им и с батей проблем хватает", - судачат пользователи Сети, объясняя решение Евгении и Беатрис не пересекаться с токсичными родственничками.

Интересно, что 97% британских налогоплательщиков против охраны Гарри и Меган за свой счет – если только те не будут выполнять обязанности членов королевской семьи (а они не будут, так ранее ясно дал понять король). 86% британцев просто против возвращения опальных герцогов.

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