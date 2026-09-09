Почти тысяча долларов за тысячу кубометров - нет предел, рекорды еще впереди. Максимум цен на газ в Европе пока не достигнут, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что даже выйдя на максимальные темпы закачки, европейцы уже не успеют достичь необходимых показателей до наступления зимы. Цены на газ в Европе резко выросли до более чем 950 долларов за тысячу кубометров. Однако нынешний уровень цен на газ на бирже не является рекордным, подчеркнул Песков.

ЕС рискует начать отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа, которые к началу сентября составляли лишь около 60% от вместимости хранилищ, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что даже в этой ситуации политическая ангажированность не дает Европе воспользоваться уцелевшей ниткой "Северного потока", которая может быть запущена в одночасье.