"Мне страшно": дочь раскрыла последние слова умершей от рака Анны Самохиной

Анны Самохиной нет в живых уже 16 лет. Актрису погубил рак. Дочь долго не решалась рассказать о пережитых за время болезни актрисы ужасах, но все же дала интервью. От откровений Александры мурашки по коже.

Болезнь обрушилась на Самохину внезапно. Ничто не предвещало беды, Анна планировала отдых на Гоа и пришла за путевкой, прямо в турагентсве у нее случился сильнейший приступ и артистка оказалось в больнице. Врачи сразу поняли, что это рак, но Самохиной говорить не стали, сообщив лишь ее дочери. Наследница актрисы две недели скрывала страшную правду от Анны. А звезда кино в это время чувствовала себя довольно хорошо и строила планы на будущее.

Когда же медики огорошили Самохину, заявив, что это четвертая стадия, поражен почти весь организм, она была настроена на борьбу. Но на следующий же день резко сдала. Актрисе становилось все хуже. Химия не помогла, а повторный курс организм просто не выдержал бы.

В отчаянии дочь повезла Анну к целителям и шаманам. "Кто только не крутился рядом, кто только не предлагал муть полную. Ездили и в Карелию к целителю, она руками сняла боль у нее на несколько часов. Помню, как купила пчелиный воск и втирала его в опухоль. Потом продали мне какую-то жуткую вонючую жижу за 100 тысяч, я заставляла маму ее пить. Да, наживались. Бог им судья", — призналась Александра в шоу на канале НТВ.

Самохину мучили сильные боли, которые могли снять только наркотические препараты. Уже не в силах терпеть Анна заявила, что ей надо в хоспис. "Мне страшно", — призналась актриса за несколько дней до смерти. А потом уже ей давали такую дозу обезболивающих, что звезда плохо понимала, что происходит. Анны Самохиной не стало 8 февраля 2010 года.