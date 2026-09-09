В Кремле раскрыли содержание беседы Путина с Трампом

Потенциальная возможность проведения трехстороннего саммита с участием лидеров России, США и КНР будет на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Такой вариант и ранее обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил: Москва рассчитывает, что переговоры по украинскому урегулированию возобновятся в обозримой перспективе. При этом дорожной карты по Украине, о которой говорил госсекретарь США Марко Рубио, пока не существует - есть лишь политическое желание вернуться к переговорам.

Песков также отметил на брифинге, что продолжается работа Москвы и Вашингтона по обмену заключенными. Причем этот вопрос обсуждается на высшем уровне, приводит слова представителя Кремля ТАСС.