Собянин принял решение о продлении метро в семи направлениях Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о продлении метро в города ближнего Подмосковья. До 35 года линии протянутся в семи направлениях, в том числе в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Ленинский округ и Одинцово.

Новые станции также появятся в Новой Москве, в том числе в Щербинке, а также в Сколкове. Таким образом, реализация этой программы сделает город ближе и повысит качество жизни почти шести миллионов москвичей и жителей Московской области.

Заявление прозвучало сегодня во время посещения предприятия Метровагонмаш. Он является крупнейшим в России производителем вагонов метро, а также входит в четвёрку крупнейших поставщиков.