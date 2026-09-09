Семенович и Буланова разругались вдрызг: вот что стало причиной конфликта

Когда-то Анна Семенович и Татьяна Буланова были дружны. Более того, именно пышногрудая артистка познакомила коллегу с будущим мужем. Но теперь артистки в ссоре.

Оказалось, конфликт назревал на протяжении долгого времени, но вскрылся лишь сейчас. Причиной ссоры между певицами стала песня, которую те не поделили.

Дело в том, что в одно время Татьяна Буланова и Анна Семенович получили демоверсию песни от автора. Композиция так понравилась артисткам, что они решили ее купить. Вступать в конфликт с известными певицами создатель трека не решился и предложил им самим решить, кому достанется будущий потенциальный хит.

В итоге, Буланова и Семенович не смогли договориться и на повышенных тонах начали выяснять, кому достанется песня, прямо на концерте. "После этого Семенович потребовала переселить ее в другую гримерку. А Буланова выдвинула организаторам концерта требование немедленно переставить ее выступление в программе, чтобы как можно раньше уехать с площадки. Семенович и Буланова не разговаривают уже несколько недель", - сообщил человек, знакомый с ситуацией, "МК".

Помирить экс-подруг решился молодой супруг Татьяны Булановой Валерий Руднев. Он пытался убедить жену уступить Семенович, но та пошла на принцип. Ситуацию прокомментировала сама Анна. "Да, песня шикарная, и я понимаю желание Тани ее исполнить. Но у нее и так есть десятки хитов, почему она не может эту песню мне уступить? В конце концов, несколько лет назад я познакомила ее с будущим мужем. Можно сказать, сделала главный подарок в жизни. Неужели нельзя поделиться со мной песней?" - задала риторический вопрос артистка.

Интересно, что в кулуарах ходят слухи, будто песня это лишь повод, а настоящей причиной конфликта между экс-подругами является нечто другое.

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