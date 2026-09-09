Открыта регистрация на ежегодный Всероссийский кейс-чемпионат "КЛЮЧ"

Стартовала регистрация на Всероссийский кейс-чемпионат "КЛЮЧ", ориентированный на учащихся 9–11 классов и студентов колледжей. Проект направлен на выявление талантливой молодежи, способной решать актуальные бизнес-задачи под руководством экспертов из деловых кругов и государственных структур.

Тема седьмого сезона — "Накормим будущее: агротех и фудтех от поля до стола".

Участие в чемпионате — это возможность для молодых людей продемонстрировать свои лидерские качества и получить профессиональную оценку своих идей. Регистрация открыта до 24 сентября 2026 года, подать заявку можно на официальном сайте НИУ ВШЭ.

Программа чемпионата разделена на три этапа.

Первый этап (20 августа — 24 сентября 2026 года): Регистрация и квалификационный отбор. Включает прохождение онлайн-курса по разработке бизнес-проектов, подготовку видеопрезентации команды и отбор участников для региональных соревнований.

Второй этап (7 октября — 8 ноября 2026 года): Региональные кейс-чемпионаты. Команды при поддержке менторов работают над решением реальных бизнес-задач или собственных проектов, после чего защищают результаты перед экспертным жюри.

Третий этап (4 декабря — 8 декабря 2026 года): Финал и суперфинал в Москве. Победители региональных этапов соберутся в столице для финальной борьбы, публичных защит и определения лучших команд страны.

Участие в проекте дает школьникам и студентам ряд существенных преимуществ для дальнейшего профессионального и академического роста.