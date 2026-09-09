Синоптики объявили о наступлении бабьего лета в Москве

Приятная погода с температурами около нормы и выше пришла в Москву. В столичном регионе наступило бабье лето. Продолжительность потепления спрогнозировал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам синоптика, тепло задержится в регионе на неделю. Тепло до плюс 21-26 градусов будет исключительно 10 сентября, на весь период такой температуры ждать не стоит. Время от времени будут идти дожди. Однако тепло сохранится, термометры покажут около плюс 22 градусов.

Минувшая ночь в Москве и области, как сообщалось ранее, стала самой холодной с начала весны. 9 сентября температура воздуха опустилась до плюс 5,1 градуса в столице и до плюс 1,1 градуса — в Подмосковье, передает "360.ru".