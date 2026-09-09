Улыбался и позировал: Петросян в модном костюме произвел фурор на кладбище

На Троекуровском кладбище 9 сентября состоялась церемония открытия семейного мемориала родителям Филиппа Киркорова — Бедросу Филипповичу и Виктории Марковне. Поддержать артиста в памятный день приехали его близкие, среди гостей оказался и Евгений Петросян.

80-летний юморист сразу привлек внимание своим видом. Для похода на кладбище Евгений Ваганович выбрал элегантный и тщательно продуманный образ. Артист надел темно-синий пиджак, брюки в тон и белую рубашку в синюю клетку. Дополнил Петросян стильный образ нашейным платком и солнцезащитными очками.

При этом юморист не старался все время сохранять подчеркнуто скорбное выражение лица. Общаясь со знакомыми, он улыбался, оживленно разговаривал и временами возвращался к привычной для себя легкой манере общения. От камер фотографов артист не прятался. На фоне общей серьезности происходящего это особенно бросалось в глаза.

Впрочем, хорошее настроение артиста едва ли стоит воспринимать как неуважение к памяти Бедроса Киркорова. Когда Петросяну предоставили слово, он говорил совсем другим тоном — тепло и проникновенно. Юморист вспомнил родителей Филиппа Киркорова молодыми и красивыми и назвал их "лучезарными".

По словам юмориста, Бедрос Филиппович был для него не только коллегой, но и человеком, который делился с ним жизненным опытом и давал советы. "Он был постарше меня и даже как-то наставлял, я ему очень был благодарен и держал всегда связь. Обязательно помнил, обязательно звонил, и я ему звонил. Мы все время так вот перезванивались, всю жизнь", — рассказал Петросян.

Видео с церемонии уже опубликованы в Сети. Поклонники Петросяна отмечают в комментариях, что Евгений Ваганович выглядел великолепно и держался лучше всех, мол, не пытался выдавить из себя слезы, а вел себя естественно. "Петросян — крутой, не корчит рожи, как остальные"; "Ну и что, что улыбается, уже сколько времени прошло, как будто вы каждый день по друзьям рыдаете"; "Евгений Ваганович — просто фурор. Очень сильно одет", — обсуждают россияне.

На церемонии также присутствовали Андрей Малахов, Владимир Винокур, Нелли Кобзон, Ирина Винер, Татьяна Навка, Марина Юдашкина, певица Жасмин, Люся Чеботина и другие представители шоу-бизнеса. Открытие мемориала началось с молебна, а памятник открыли под одну из известных песен Бедроса Киркорова.