В Кремле назвали возможную площадку для переговоров России, Украины и США

Контакты Москвы с украинской стороной продолжаются, заявил помощник президента России. Юрий Ушаков назвал перспективную площадку для трехсторонних переговоров России, Украины и США.

По словам Ушакова, такой площадкой может стать Абу-Даби. Сейчас обсуждается возможность возобновления переговоров, которые проходили ранее. Этот вопрос, отметил помощник президента, российская сторона также поднимался на встречах с американскими коллегами, заявил помощник президента России в комментарии корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину.

Ушаков не исключил, что переговорный процесс может быть продолжен в трехстороннем формате. Он напомнил, что в Абу-Даби ранее уже проходили встречи представителей трех стран.