Путин: Россия и Вьетнам продолжают совместную работу в сфере безопасности

Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Вьетнама То Ламом, передает РИА Новости.

Российский лидер заявил, что страны продолжают совместную работу в сфере безопасности. Особые отношения дружбы и взаимопонимания между государствами сложились со времени борьбы Ханоя за суверенитет, отметил Путин.

Глава государства сообщил также, что товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 6%, а за первое полугодие 2026 года темпы роста почти удвоились.

Продолжается сотрудничество в том числе в сферах культуры и образования.

То Лам, в свою очередь, сказал, что Вьетнам считает отношения с Россией одним из приоритетов своей внешней политики.