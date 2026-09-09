Иран навсегда запретит проход через Ормузский пролив некоторым судам

Представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил, что Иран навсегда запретит проход через Ормузский пролив всем судам, которые войдут в объявленную Тегераном запретную зону акватории, передает ТАСС.

Уточняется, что этой запретной зоной является район восточнее Ормузского пролива, включая части Оманского и Аравийского морей и районы порта Чабахар.

Ранее США и Иран вновь обменялись массированными ударами. Подробности - на сайте "ТВ Центра".

А до этого Дональд Трамп предложил назвать Ормузский пролив его именем. Президент США утверждает, что теперь именно Вашингтон контролирует эту водную артерию