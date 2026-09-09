Малахов встал на колени перед больной раком Симоньян после слов о Кеосаяне

Год назад остановилось сердце Тиграна Кеосаяна. Режиссер девять месяцев был в коме, его жена Маргарита Симоньян все это время верила, что случится чудо и Тигран выкарабкается, но спасти его не смогли.

Андрей Малахов к годовщине смерти Кеосаяна взял интервью у Маргариты Симоньян. Отрывок откровенной беседы уже опубликован в Сети. Судя по кадрам, после слов ведущего о Тигране, Маргарита не сдержалась, из ее глаз полились слезы.

"Я хотела не плакать, мне нельзя плакать. Ой, я очень старалась, Андрюш, прости", — утирая слезы, произнесла Симоньян. Малахов тут же бросился к журналистке, ведущий встал на колени перед вдовой Кеосаяна и обнял ее.

Маргарита прокомментировала этот момент на своей странице в соцсети. "Неужели вы думаете, я плачу из-за рака? Эта программа посвящена годовщине ухода Тиграна. Из-за своего рака я ни разу даже не всплакнула. Тоже мне повод", — поделилась глава RT.

Напомним, вскоре после смерти мужа Маргарита Симоньян узнала, что больна раком. Журналистка была счастлива в браке с Тиграном Кеосаяном около 20 лет. Они познакомились в 2004 году, когда режиссер увидел репортажи Симоньян из Беслана и написал ей слова поддержки. На третьей встрече Тигран заявил, что они созданы друг для друга. В конце 2024 года Кеосаян попал в больницу с тяжелой пневмонией, он пережил клиническую смерть и девять месяцев провел в коме.