Немецкий канцлер Мерц никак не может признать провальные итоги выборов в федеральной земле Саксония-Анхольд. Хотя они наглядно продемонстрировали, что люди окончательно ему перестали доверять. Партия канцлера набрала всего 17% голосов, а он всеми силами пытается манипулировать цифрами, чтобы хоть как-то сгладить горечь сокрушительного поражения.

В ответ сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель заявила, что результаты выборов в вполне однозначны: народ наконец-то хочет перемен в политике, а правящей коалиции пора уйти на покой.

Боле того, Вайдель напомнила, что уровень запасов газа в Германии сегодня находится на самом низком уровне за все последние десятилетия. И виновато в этом правительство Мерца, чья бездумная политика направлена исключительно на поддержку Украины. А в результате уже предстоящей зимой немцы рискуют столкнуться с астрономическим ростом цен на товары и отопление.

К слову, страдать предстоящей зимой рискует вся Европа. Впервые с 2022 года цены на газ поднялись на биржах выше 950 долларов за тысячу кубометров. И, судя по всему, это не предел, учитывая продолжающийся конфликт между США и Ираном. В этих условиях искать средства на Украину европейцам все сложнее. Тем более, что Киев бездарно уничтожил большую часть военной помощи НАТО. К такому выводу пришло польское издание Defence24, опубликовавшее детальный разбор масштабов западной поддержки ВСУ и результатов ее использования. По подсчетам автора статьи, с начала конфликта ВСУ получили свыше 1000 танков, не менее 3000 БМП и самоходных гаубиц, около 5000 БТР и свыше 8 с половиной тысяч единиц другой бронетехники. И все это не считая огромного количества боеприпасов и средств ПВО.

Вот только такое многообразие западной военной помощи так и не помогло Зеленскому на поле боя: "Оглядываясь назад, становится очевидным, что громкие наступательные операции, активно продвигавшиеся пропагандой, обернулись пустой тратой ценных сил и средств. Учитывая превосходство России в живой силе и технике, Украине следовало перейти к обороне, сберегая собственные ограниченные ресурсы. Похоже, что украинская сторона совершила еще одну критическую ошибку: она сама поверила в собственную пропаганду".

Чиновники из ЕС все больше задаются вопросом, насколько эффективно расходует Украина их деньги. Зеленский просит еще 27 миллиардов евро - и это грозит осложнить отношения Киева с союзниками, делает вывод NYT. Не удалось главе киевского режима произвести впечатление и на спецпосланников Дональда Трампа. Уиткофф и Кушнер уехали из украинской столицы в большом шоке от поведения окружения Зеленского. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход. По ее словам, американские переговорщики явно не поняли большинство шуток, посчитав фривольное поведение киевских политиков неуместным.

Это лишний раз подчеркивает, что действительно серьезный разговор о мирном урегулировании может идти только в Москве. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оформленной дорожной карты по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет, но Россия продолжает контакты с американской стороной.