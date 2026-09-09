"Что же ты наделал?!": народ ахнул при виде новой жены вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова

Валентина Легкоступова скончалась 6 лет назад. Поначалу ее вдовец Юрий Фирсов был неутешен, но время залечило его рану. Яхтсмен женился и его избранница — копия исполнительницы хита "Ягода-малина".

О том, что Фирсов нашел новую жену, он сам объявил в апреле 2023 года. Яхтсмен поделился своей радостью. С тех пор на его странице в соцсети можно найти множество кадров с женой. Избранницей спортсмена-пенсионера стала стройная блондинка в возрасте бизнесвумен Марина Олейник. Фирсов явно счастлив рядом с ней, яхтсмен много улыбается и выглядит посвежевшим.

Но публику озадачил вид женщины. По опубликованным Фирсовым кадрам складывается впечатление, что она точная копия Валентины Легкоступовой. Народ не стесняется писать об этом в комментариях на его странице в соцсети. Некоторые даже пытаются упрекать Юрия.

"Копия Валюши"; "Это же наша Валентина"; "Одно лицо с Легкоступовой"; "Надо же, как похожа на Валентину"; "Что же ты наделал, Фирсов?!" — пишут люди.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, Валентины Легкоступовой не стало в августе 2020 года. Фирсова обвиняли в том, что он ускорил уход жены, якобы потакая ее вредным привычкам. Юрий отстаивал свое доброе имя. Мужчина очень тяжело переживал трагедию.

"Я виновен в том, что недоглядел за ней. Какое-то фатальное стечение обстоятельств. Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти", — сокрушался Фирсов после смерти любимой.