ПВО сбила 448 украинских дронов над российскими регионами в ночь на 10 сентября

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурными средствами ПВО уничтожено 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 9 сентября до 8.00 мск 10 сентября дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Орловской, Ростовской, Брянской областей. Также беспилотники сбиты над Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской и Тульской областями, над республиками Дагестан, Калмыкия и Крым, Краснодарским краем и над акваториями Каспийского и Черного морей.

Врио главы Дагестана Федор Щукин сообщил в "Максе" о последствиях атаки беспилотников на регион. По его данным, в Махачкале пострадали портовая инфраструктура и театр – в результате падения обломков возникли пожары. Возгорания оперативно ликвидированы, жертв и пострадавших нет.