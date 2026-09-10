Армия России нанесла новые удары по тыловой инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области, в том числе, в Кривом Роге и в подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Приходят сообщения также о серии взрывов в Киеве. Это ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. Полным ходом идет наступление в зоне спецоперации.

Мощную поддержку пехоте на подступах к Дружковке обеспечивает ствольная артиллерия. В этот раз расчет гаубицы М-46 прямым попаданием ликвидировал опорный пункт и склад боеприпасов противника, оборудованный во дворе одного из домов.

С воздуха громят врага операторы ударных беспилотников. Точечные атаки наносят ВСУ серьезный ущерб. Вот кадры из Харьковской области, где наши бойцы держат в плотном кольце более полутора тысяч боевиков. Любые попытки неприятеля пойти в контратаку тут же пресекаются.

На Запорожском участке фронта надежное прикрытие штурмовикам обеспечили гранотометчики. Благодаря огневому заслону наши бойцы малыми группами без потерь прошли открытые участки местности и выбили противника с занимаемых позиций.