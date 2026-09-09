Кадыров велел мужчинам в Чечне укоротить бороды

Рамзан Кадыров призвал чеченских мужчин укоротить бороды. Призыв главы республики прозвучал в ходе совещания с представителями силового блока.

По словам Кадырова, мужчины в Чечне ходят с очень длинными бородами и "подвернутыми брюками", при этом игнорируют духовную жизнь: не ходят на пятничную молитву, в мечеть, а только "гуляют по проспектам и бездельничают".

"Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией", - призвал Кадыров.

Затронул глава республики и внешний вид женщин. По его мнению, они стали "полностью закутываться в покрывала".

"Их тоже нужно призвать одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабский стиль одежды. Паранджу у нас никогда не носили", - заявил Кадыров (цитата по РИА Новости).