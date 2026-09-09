В Новороссийске объявлен траур по погибшим во время массированного налета украинских беспилотников на гражданские объекты в городе. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, 29 ранены.

Повреждены здания православного храма и детского сада, а также жилые дома.

В ответ на террористическую атаку киевского режима армия России нанесла групповой удар по объектам военной промышленности противника.

Сильный пожар вспыхнул на пункте пропуска "Староказачье на границе с Молдавией через него шли поставки оружия для ВСУ. В Николаеве били по логистическим центрам и грузовым терминалам. Уничтожена подстанция и резервуары с ГСМ.

В Киеве целью ударов наших ракет и беспилотников стали склады предприятия по производству безэкипажных катеров и БПЛА. (