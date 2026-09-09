Что обязательно нужно сделать с газоном в сентябре

Сентябрь — не повод для приостановки ухода за газоном. Например, в начале осени можно выкладывать рулонный газон — есть все условия для того, чтобы он легко прижился. Что еще можно и нужно сделать — читайте ниже.

"Ремонт" газона

Если на газоне есть вытоптанные или засохшие участки, самое время их заменить.

Аэрация

С каждым годом кислороду становится все сложнее проникать к корням газона. Чтобы это исправить, нужно два-три раза в сезоне проводить аэрацию. Сентябрь — идеальное для этого время. Используйте для этого вилы или каток с шипами.

Подготовка газона к спячке

В сентябре нужно начинать готовить газон к зиме и отказаться от азотных удобрений (они помогают новым побегам расти, а это сейчас не то, что нужно). Так что используйте любые другие удобрения, это поможет газону подготовиться к зимней спячке.

Стрижка газона

Этот процесс ни в коем случае не останавливаем, а стрижем газон по мере отрастания травы. В противном случае рискуете запустить размножение сорняков по всему участку.

Уборка сорняков

Пора удалить все сорняки. В этом вам могут помочь гербициды: сорняки уничтожат, при этом вреда газону они никакого не причинят.

Вычесывание газона

Чтобы сырость и насекомые не принесли вам кучу проблем, обязательно пройдитесь граблями по травяному войлоку и соберите опад.

Полив

Поливать тоже не забываем. Особенно если сентябрь проходит без обильных дождей.