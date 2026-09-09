Путин и То Лам по видеосвязи приняли участие в церемонии открытии лаборатории в Ханое

Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам по видеосвязи приняли участие в церемонии открытии лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое.

Это совместный проект, он будет работать на основе российских технологий и методик. Для оснащения лаборатории использовалось инновационное диагностическое оборудование, оно позволит проводить углубленные молекулярно-генетические и вирусологические исследования.

Владимир Путин отметил, что с такой техникой можно будет решать множество задач по мониторингу, профилактике и противодействию опасным инфекциям и штаммам, а также разрабатывать эффективные лекарства и вакцины.