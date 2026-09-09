FT: Белый может сократить роль Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Белый дом рассматривает возможность сократить роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах по Украине.

Как уточняется в заметке, главным представителем США в мирном процессе может стать директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Вместе с тем говорится, что окончательного решения Дональд Трамп пока не принял.

Также стало известно, что реформирование переговорной команды обсуждается уже некоторое время. Поводом стало замедление мирного процесса.

Ранее в Кремле раскрыли содержание беседы Владимира Путина с Трампом. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".