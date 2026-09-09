В Подмосковье ввели карантин по узелковому дерматиту

В Московской области ввели карантин по узелковому дерматиту. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства сельского хозяйства Подмосковья.

В ведомстве рассказали, что очаг заболевания обнаружили на предприятии в Лосино-Петровском. Согласно распоряжению, в радиусе трёх километров запрещен ввоз и перемещение невакцинированного скота, а также ярмарки и другие мероприятия с животными. В десятикилометровую угрожаемую зону вошли 59 населенных пунктов, включая территории Щёлкова, Фрязина, Монина и Старой Купавны. Оттуда запрещено вывозить животных и проводить массовые мероприятия с их участием.

В начале сентября карантин был введен в нескольких деревнях Иркутской области. На границе региона с Бурятией выставили ветеринарные посты, чтобы не допустить распространение опасного заболевания.

Узелковый дерматит — это инфекционное заболевание крупного рогатого скота. Для человека заболевание не опасно.