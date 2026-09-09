Путин анонсировал отмену виз для граждан Вьетнама

Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом этой страны То Ламом.

Отмена виз произойдет "в ближайшее время". Конкретные сроки президент не назвал.

По словам Владимира Путина, Вьетнам пользуется популярностью у российских туристов. В первой половине года их число превысило 800 тысяч.

Кроме того, Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива. Он также отметил возможность организации транзита энергоресурсов через Вьетнам.

Сейчас гражданам Вьетнама для въезда в Россию нужна единая электронная виза. Она выдается однократно и позволяет находиться в стране до 30 дней. Россияне могут находиться во Вьетнаме без виз до 45 дней.