Россия и Вьетнам подписали 17 соглашений о стратегическом сотрудничестве

Церемония официальной встречи делегации из Вьетнама прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент республики То Лам вместе с супругой поприветствовали Владимира Путина у национальных флагов в центре зала. После чего прозвучали гимны двух стран.

Переговоры в узком составе продолжились в Зеленой гостиной. Российский президент отметил, что темпы роста товарооборота двух стран за первые полгода увеличились в два раза. Кроме того, напомнил, что особые отношения между государствами сложились еще со времен борьбы Вьетнама за свою независимость.

"За годы независимости и полного суверенитета Вьетнам добился впечатляющих результатов под руководством Вашей партии, под руководством управляющих, руководящих команд Вьетнама. И в этой связи хотел бы сказать, что это значит, что люди, которые сражались за Вьетнам, сражались за его независимость, за его суверенитет, делали это не напрасно. Вьетнамский народ добивается на достигнутой базе суверенитета, еще раз хочу подчеркнуть, впечатляющих результатов", - сказал Путин.

После переговоров президенты двух стран по видеосвязи дали старт работе новой лаборатории в Ханое: ее специфика - изучение и профилактика инфекционных болезней на базе российских методик и технологий.

"Ханойская лаборатория является самым современным и масштабным учреждением в сфере санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности на вьетнамской территории. Она будет работать на основе российских технологий и методик, фокусируясь на проблемах охраны жизни и здоровья населения Вьетнама и всего региона Юго-Восточной Азии", - отметил российский президент.

По итогам переговоров Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление, которое направлено на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. А делегации подписали 17 документов. Они касаются поставок российской нефти и СПГ, модернизации электростанций Вьетнама, а также обмена информацией для противодействия замыслам недружественных стран.

Во время заявления для СМИ Владимир Путин отметил, что Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Кроме того, сообщил о переходе двух стран на торговлю в национальных валютах и возможности создать на вьетнамской территории стратегических запасов топлива.

В завершении визита президенту Вьетнама вручили Международную премию мира имени Толстого. То Лам получил ее из рук главы Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева. Эту награду присуждают за заслуги в предотвращении войн, строительстве многополярного мира и активную миротворческую деятельность. Уже поздно вечером лидеры пообщались в неформальной обстановке на государственном обеде в честь президента Вьетнама и его супруги.