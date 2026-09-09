Правительство сократит задолженность перед перед федеральным бюджетом еще двум регионам - Курганской и Еврейской автономной областям. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Такой возможностью списания двух третей задолженности по госкредитам воспользовались уже более 80% регионов. Освободившиеся средства субъекты могут направлять на развитие ЖКХ, строительство социальных объектов, закупку современного общественного транспорта, поддержку участников СВО и их семей и реализацию других важных инициатив.
Еще одна тема - поддержка аграриев. Дополнительное финансирование получат сельхозпроизводители в приграничных областях. Средства компенсируют часть понесенного ущерба, позволят завершить сбор урожая и приступить к посеву озимых.
Также на заседании обсудили развитие здравоохранения.
"Сегодня рассмотрим вопрос о выделении на такие цели свыше 2,1 млрд рублей Республике Алтай и Чеченской Республике, Рязанской области. А также Тверской области – на финансирование центральной районной больницы. В ней за счет федеральных средств будут построены дополнительные площади, укреплена материально-техническая база, в том числе закуплено свыше полусотни единиц медицинского оборудования", - сказал Мишустин.