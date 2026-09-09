Большинство россиян планируют принять участие в голосовании на выборах в Госдуму

Большинство - почти 70% - россиян примут участие в голосовании на выборах в Госдуму, а 84% из них планируют прийти на избирательные участки лично. Такие данные представил Центризбирком.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о начале проверки системы дистанционного голосования. Такой формат уже стал популярным у избирателей - проголосовать онлайн очень удобно, это можно сделать не выходя из дома - с компьютера, планшета или смартфона.

Лидер списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму Владислав Головин посетил социально-реабилитационный центр в Ульяновске. Там он встретился с ветеранами СВО. Одной из тем стали вопросы медицинской реабилитации - по Народной программе единороссов их удалось расширить. В частности, с начала будущего года участники СВО с инвалидностью I группы или с медицинскими показаниями смогут проходить лечение вместе с сопровождающим.

В партии КПРФ провели видеоконференцию с регионами на тему "Достойный труд медика и учителя - основа доступного здравоохранения и качественного образования". На связь с Москвой вышли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Дагестан, Самара и другие города. Речь шла о роли профсоюзов в защите социальных и трудовых прав педагогов и врачей. Также лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о приоритете партии - поддержке бойцов СВО - и представил предвыборную программу КПРФ.

Региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса - в центре внимания "Справедливой России". Представители партии встретились с предпринимателями Ростова-на-Дону. Бизнесменов интересовало состоянии российской экономики, а еще перспективы ее интеграции с искусственным интеллектом. Прозвучал вопрос и об упрощении налоговой системы.

"Зеленые" посвятили региональную поездку проблеме бездомных животных. Представители партии побывали в приюте для собак и кошек в городе Котласе Архангельской области. Центр полностью существует на благотворительные средства. Есть ветеринарный пункт, а также создана система опекунства, когда люди не забирают животных домой, а как волонтеры приходят их кормить и гуляют с ними.

Партия "Новые люди" подвела итоги избирательной кампании. И представила предвыборную программу - "12 шагов". Она основана на вопросах и проблемах, с которым обращались жители разных субъектов: развитие системы здравоохранения в стране, поддержка бойцов СВО, помощь молодым семьям.