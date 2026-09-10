Американист Васильев: Для Трампа встает очень важный вопрос

Почему во внешней политике Дональда Трампа на первое место снова вышла Украина? Возможно ли в принципе присутствие за столом переговоров представителей ЕС или позицию посредника возьмёт на себя Америка?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" ответил главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

"Для Трампа встает очень важный вопрос. Ему надо отчитаться перед американскими избирателями, что он сделал за полтора года. Он провозгласил себя "президентом мира", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео